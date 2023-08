Poplave zajele tudi Koroško in Zgornjesavinjsko dolino

Celje/Slovenj Gradec, 4. avgusta - Poplave so zajele tudi Koroško in Zgornjesavinjsko dolino. Na Koroškem so številne ceste zaprte za promet, reke so že prestopile bregove, zalito je veliko hiš in kleti, sprožili so se tudi številni plazovi, so za STA danes povedali na slovenjgraški upravi RS za zaščito in reševanje. Občina Solčava pa je trenutno odrezana od sveta.