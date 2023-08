Azijske borze z rastjo

Tokio, 4. avgusta - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so se danes večinoma dvignili in si počasi opomogli od dveh zaporednih dni velikih izgub. Vlagatelji so v pričakovanju današnje objave podatkov o stanju na trgu dela v ZDA, ki bi lahko spodbudili skrbi glede nadaljnjega zviševanja obrestnih mer v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.