Ponekod zaradi poplavljenih železniških prog ustavljen železniški promet

Ljubljana, 4. avgusta - Zaradi poplavljenih železniških prog so trenutno zaprte proge Kranj-Jesenice, koroška proga med Rušami in Pliberkom, bohinjska proga med Mostom na Soči in Jesenicami in velenjska proga med Šmartnim ob Paki in Velenjem. Zaradi poplavljenih cest tudi pri nadomestnih avtobusnih prevozih nastajajo težave. Potnikom svetujejo, da spremljajo obvestila.