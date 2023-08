Pregled - šport, 3. 8. (četrtek)

MARIBOR - Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Ljudskem vrt po podaljšku premagali Differdange iz Luksemburga s 4:3 (1:2). Ker se je prva tekma končala z izidom 1:1, so se Štajerci prebili v 3. krog.

KATOVICE - Slovenski kolesar ekipe Bahrain Victorious Matej Mohorič je na pragu velikega uspeha. Na dirki svetovne serije po Poljski je tudi po šesti etapi, 16,8 kilometra dolgem kronometru, obdržal skupno vodstvo, etapo pred koncem ima isti čas kot Portugalec Joao Almeida. Slovenec je v prednosti zaradi manjšega ostanka sekunde po zaokrožitvi kronometrskega časa. Mohorič je v pretežno ravninski vožnji na čas zasedel 11. mesto, za zmagovalcem, Italijanom Mattio Cattaneom (Soudal-Quick Step) je zaostal 25 sekund. Almeida je bil z zaostankom 13 sekund drugi, od Mohoriča je bil hitrejši za 12 sekund, ravno toliko, kolikor je pred etapo zaostajal.

BERN - Športna plezalka Janja Garnbret nadaljuje odlične predstave na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Bernu. Štiriindvajsetletna olimpijska prvakinja iz Slovenije je z odliko opravila kvalifikacije v balvanskem plezanju. Rešila je vseh pet balvanskih problemov. Garnbret se je z brezhibno in prepričljivo predstavo izkazala že na začetku prvenstva, ko je z najboljšim dosežkom kvalifikacij napredovala v polfinale težavnosti.

DOMŽALE - Simon Rožman ni več trener slovenskega nogometnega prvoligaša Domžal. Kot so potrdili pri Domžalčanih, se je od kluba poslovil tudi športni direktor Senijad Ibričić. Njun novi delodajalec je FK Sarajevo, ki ju je že predstavil na novinarski konferenci.

AUCKLAND - Na svetovnem prvenstvu nogometašic, ki poteka na Novi Zelandiji in v Avstraliji so znane vse udeleženke osmine finala. Izločilne boje sta si v skupini H zagotovili še Kolumbija in Maroko. Slednji je v Perthu v 3. krogu ugnal Kolumbijo z 1:0, na drugi tekmi sta se z 1:1 razšli Južna Koreja in Nemčija, ki je prvič na SP izpadla v skupinskem delu. Pari osmine finala so: Švica - Španija, Japonska - Norveška, Nizozemska - Južna Afrika, Švedska - ZDA, Anglija - Nigerija, Avstralija - Danska, Kolumbija - Jamajka, Francija - Maroko.

BERLIN - Na svetovnem prvenstvu v lokostrelstvu, ki poteka v Berlinu, je z ukrivljenim lokom v osmini finala med 140 udeleženkami izpadla Žana Pintarič, s sestavljenim lokom pa med 121 tekmovalci Tim Jevšnik. Delila sta deveti mesti, kar sta bila najboljša slovenska posamična dosežka. Slovenci so s tem končali nastope na tem prvenstvu.

DUNAJ - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta na evropskem prvenstvu na Dunaju končali nastope. V dodatni tekmi za osmino finala sta edini slovenski predstavnici v avstrijski prestolnici z 0:2 v nizih izgubili proti švicarski navezi Anouk Verge-Depre/Joana Mäder. Kotnik in Lovšin sta včeraj skupinski del tekmovanja končali z zmago in s porazom ter se uvrstili med 24 najboljših ekip.