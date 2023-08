V Gorici odprli razvojno in projektno pisarno Slovenskega deželnega gospodarskega združenja

Gorica, 3. avgusta - V Gorici so slovesno odprl razvojno in projektno pisarno Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ). Pomembna bo predvsem v času, ko bosta Nova Gorica in Gorica postali Evropska prestolnica kulture. Slovesnosti sta se udeležila tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon in generalni konzul v Trstu Gregor Šuc.