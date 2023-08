Izidi kvalifikacij za nogometno konferenčno ligo (1)

prve tekme - torek, 1. avgust: *Valmiera - Tre Penne 7:0 (4:0) 3:0 Zimbru - *Fenerbahče 0:4 (0:0) 0:5 (Mihe Zajca ni bilo v ekipi Fenerbahčeja) *Hesperange - TNS 3:2 (1:1) 1:1 Balzan - *Neman 0:0 0:2 *Partizani - Atletic Escaldes 4:1 (2:0) 1:0 Budućnost - *Struga 3:4 (2:2) 0:1 - sreda, 2. avgust: *AEK Larnaka - Žodino 1:1 (0:0) 3:2 Dudelange - *Gzira 2:1 (1:0) 0:2 - četrtek, 3. avgust: *Tobol - Basel 1:2 (1:2) 3:1 *Santa Coloma - Sutjeska 3:0 (1:0, 2:0) 0:2 *Pjunik - Kalmar 2:1 (0:0) 2:1 *Spartak Trnava - Auda 4:1 (3:0) 1:1 (Miha Kompan Breznik je igral od 76. minute za Spartak Trnavo) (Adrian Zeljković je igral celo tekmo za Spartak Trnavo) Urartu - *Farul Constanta 2:3 (1:0) 2:3 *Aktobe - Torpedo Kutaisi 1:2 (1:0) 4:1 Dinamo Tbilisi - *Hamrun 0:1 (0:1) 1:2 Panevežys - *Hapoel Beer Sheva 1:1 (0:0) 0:1 Kauno Žalgiris - *Lech Poznan 1:2 (0:1) 1:3 (Miha Blažič je igral do 75. minute in podal za prvi gol Lecha) KuPS - *Derry City 3:3 (2:1) 1:2 *Pogon Szczecin - Linfield 3:2 (0:1) 5:2 (Luka Zahović je igral do 64. minute za Pogon) *Sabah Baku - RFS 2:1 (0:0) 2:0 (Žiga Lipušček je igral celo tekmo za RFS) 18.45 Zalaegerszeg - Osijek 0:1 19.00 Dila Gori - Vorskla Poltava 1:2 19.00 Levski Sofija - Škupi 2:0 19.00 Nefči Baku - Željezničar 2:2 19.00 Omonia - Gabala 3:2 19.00 Petrocub - Maccabi Tel Aviv 0:3 19.00 Riga - Kecskemet 1:2 19.00 Rosenborg - Crusaders 2:2 19.00 Sepsi - CSKA Sofija 2:0 19.05 Bohemians - Bodo/Glimt 0:3 19.30 Beitar Jeruzalem - Paok 0:0 19.30 Niedercorn - Midtjylland 0:2 20.00 Aarhus - Club Brugge 0:3 20.00 Adana Demirspor - CFR Cluj 1:1 20.00 Drita - Viktoria Plzen 0:0 20.00 Hammarby - Twente 0:1 20.00 Tirana - Bešiktaš 1:3 20.00 Vojvodina - Apoel Nikozija 1:2 20.00 Žilina - Gent 1:5 20.15 Aris - Ararat-Armenija 1:1 20.15 Hibernian - Inter Escaldes 1:2 20.15 Rijeka - Dukagjini 1:0 20.30 Borac Banjaluka - Austria Dunaj 0:1 20.30 FCSB - CSKA 1948 Sofija 1:0 20.30 Larne - Ballkani 0:3 20.30 Maribor - Differdange 1:1 20.45 Dundalk - KA Akureyri 1:3 20.45 Haverfordwest - B36 Torshavn 1:2 20.45 Luzern - Djurgarden 2:1 21.00 Debrecen - Alaškert 1:0 21.00 Legia Varšava - Ordabasi 2:2 21.00 Shamrock Rovers - Ferencvaros 0:4 21.15 Vitoria Guimaraes - Celje 4:3

* Moštva, označena z zvezdico (*), so se uvrstila v 3. krog kvalifikacij konferenčne lige, preostala so končala evropska tekmovanja.