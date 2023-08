Vlada sprejela program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi lanskega požara na Krasu

Ljubljana, 3. avgusta - Vlada je na dopisni seji sprejela program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi požara na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022, ki predvideva ukrepe v višini 800.000 evrov. Pomoč bo namenjena obnovi infrastrukturnih in drugih javnih objektov, kulturnih spomenikov in trajnih nasadov.