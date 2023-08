EU razširila sankcije proti Belorusiji

Bruselj, 3. avgusta - Evropska unija je danes razširila sankcije proti Belorusiji zaradi vojne v Ukrajini. Po navedbah Evropske komisije naj bi z novimi sankcijami med drugim zagotovili, da se prek Belorusije ne bo mogoče izogniti sankcijam proti Rusiji. Ukrepi so bili danes objavljeni v uradnem listu EU in so tako začeli veljati.