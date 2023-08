Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 8.)

Ljubljana, 3. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim povzele poročanje STA o razrešitvi v. d. generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija Andreja Graha Whatmougha. Pisale so tudi o predsednikih šestih sredozemskih držav, ki so pozvali k ukrepanju proti podnebnim spremembam. Med njimi je bila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.