Evropske borze večinoma v rdečem, evro in nafta dražja

Frankfurt/Pariz/London, 3. avgusta - Evropske borze so današnji dan končale večinoma s padci osrednjih indeksov. Potem ko je bonitetna agencija Fitch ZDA odvzela najvišjo bonitetno oceno, so vlagatelji presedlali na trgovanje z obveznicami. Na obnašanje vlagateljev je vplivalo tudi zvišanje ključne obrestne mere s strani britanske centralne banke. Evro in nafta se dražita.