Aktivisti na Sunakovem domu protestirali proti novim dovoljenjem za črpanje nafte in plina

London, 3. avgusta - Okoljski aktivisti so danes protestirali na domu britanskega premierja Rishija Sunaka na severu Anglije, pročelje njegove hiše prekrili s črno tkanino in izobesili transparente. Razjezila jih je njegova poteza v začetku tedna, ko je Sunak odobril več sto novih dovoljenj za črpanje nafte in plina v Severnem morju, poročajo tuje tiskovne agencije.