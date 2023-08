Newcastle/London, 3. avgusta - Angleški nogometni prvoligaš Newcastle United bo po Yankubi Mintehu, Sandru Tonaliju in Harveyju Barnesu dobil še četrto poletno okrepitev. Kot so poročali angleški mediji, med njimi The Northern Echo, bo črno-beli dres po novem nosil branilec Tino Livramento.