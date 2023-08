V okoliških državah konec tedna pričakujejo nalive in neurja

Rim/Dunaj/Zagreb, 3. avgusta - Podobno kot v Sloveniji se tudi v Italiji in Avstriji pripravljajo na krajše intenzivno obdobje slabega vremena, ki naj bi se začelo v noči na petek in trajalo do sobote. Predvsem severni del Italije naj bi znova zajela neurja z nalivi in močnimi vetrovi. Podobna opozorila prihajajo tudi iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije.