V drugem četrtletju hitrejša rast produktivnosti ameriških delavcev

Washington, 3. avgusta - Produktivnost ameriških delavcev se je po podatkih ministrstva za delo ZDA v drugem četrtletju na letno prilagojeni ravni povečala za 3,7 odstotka, stroški dela na enoto proizvoda pa so narasli za 1,6 odstotka. Analitiki so pričakovali počasnejšo rast produktivnosti in hitrejšo rast stroškov dela.