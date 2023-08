Guiamaraes, 4. avgusta - Nogometaši Celja so na povratni tekmi 2. kroga konferenčne lige po enajstmetrovkah na gostovanju premagali Vitorio Guimaraes s 5:2 (0:0, 1:0). Slovenci so se prebili v 3. krog kvalifikacij, potem ko so pred enim tednom v Celju izgubili s 3:4.