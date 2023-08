Na Tolminskem starejši voznik zapeljal s ceste skozi betonski zid in pristal na latniku za trto

Tolmin, 3. avgusta - V Tolminu je včeraj zvečer prišlo do nesreče, v kateri je 88-letni voznik avtomobila peljal po ulici Klanec, iz neznanega razloga zapeljal s cestišča skozi betonski zid ter pristal na latniku za trto. Poškodovanega voznika so z vojaškim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center, so sporočili iz PU Nova Gorica.