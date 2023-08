Že julijska neurja povzročila ogromno škodo, ob ujmah minulih dni bo še večja

Ljubljana, 7. avgusta - Neurja, ki se v letošnjem poletju kar vrstijo, so povzročila že ogromno škode in v zavarovalnicah imajo polne roke dela. Medtem ko še vedno prihajajo prijave škode po neurjih v juliju, se že pripravljajo na nov val zahtevkov zaradi še večje škode, ki so jih poplave in plazovi povzročili v teh dneh.