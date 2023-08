Na drevesu nad slapom Beri na Tolminskem zasilno pristala nemška jadralna padalca

Tolmin, 3. avgusta - V kanjonu Godiča nad vasjo Poljubinj v občini Tolmin sta v sredo na drevesu nad slapom Beri zasilno pristala jadralna padalca, oba državljana Nemčije. Na pomoč so jima priskočili gorski reševalci iz Tolmina, ki so padalca z uporabo vrvne tehnike nepoškodovana rešili z drevesa ter jima nudili pomoč pri sestopu do poti in prevozu v dolino.