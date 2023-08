V Radovljici se je okrepil turistični obisk v predsezoni

Radovljica, 5. avgusta - Na območju radovljiške občine so v prvi polovici leta zabeležili nekaj več kot 51.000 prihodov turistov in skoraj 114.000 nočitev. Prihodov je bilo za 18, nočitev pa za 14 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Posebej so v turizmu veseli rasti pred glavno turistično sezono.