Umrl ameriški skladatelj in dirigent Carl Davis

London, 3. avgusta - Umrl je ameriški skladatelj in dirigent Carl Davis, ki mu pripisujejo zasluge, da je glasbeno oživel neme filme. Komponiral je tudi glasbo za televizijske oddaje, serije, filme ter baletna in koncertna dela. Med njegovimi prispevki je glasba za BBC-jevo nadaljevanko Prevzetnost in pristranost. Umrl je danes zjutraj v starosti 86 let.