Do pornografije na spletu tudi že devetletniki

Ljubljana, 3. avgusta - Spletna pornografija je preprosto dostopna vsem uporabnikom interneta. Da je spletno pornografijo že gledalo 44 odstotkov osnovnošolskih najstnikov in 62 odstotkov srednješolcev, je pokazala anketa, ki so jo izvedli na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si. Tretjina najstnikov je s spletno pornografijo v stik prišla med 9. in 11. letom.