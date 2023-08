Kolumbijke in Maročanke zadnje udeleženke osmine finala na SP

Brisbane, 3. avgusta - Na svetovnem prvenstvu nogometašic, ki poteka na Novi Zelandiji in v Avstraliji so znane vse udeleženke osmine finala. Izločilne boje sta si v skupini H zagotovili še Kolumbija in Maroko. Sledni je v Perthu v 3. krogu ugnal Kolumbijo z 1:0, na drugi tekmi sta se z 1:1 razšli Južna Koreja in Nemčija, ki je prvič na SP izpadla v skupinskem delu.