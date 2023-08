Gorenjski policisti letos zasegli 127 motornih vozil, danes tudi 16-letniku

Radovljica, 3. avgusta - Radovljiški policisti so danes okoli pol ene ure zjutraj ustavili 16-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo. Zoper njega bodo na pristojno okrajno sodišče podali odbdolžilni predlog za prekršek, avtomobil pa so zasegli. Gre že za 127. motorno vozilo, ki so ga letos zasegli gorenjski policisti.