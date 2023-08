Na Ljubljanski borzi dopoldne pozitivna gibanja

Ljubljana, 3. avgusta - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v začetku današnjega trgovanja večinoma zvišujejo. Indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,32 odstotka. Z najvišjo rastjo se lahko pohvalijo delnice Petrola, potem ko so od začetka tedna izgubile skoraj 6,5 odstotka vrednosti. Navzdol sta obrnjena le tečaja delnic Telekoma Slovenije in NLB.