Občinstvo Letnega odra Minoriti izbralo Dvojno Veronikino življenje

Maribor, 3. avgusta - V sklopu trenutno potekajočega Letnega odra Minoriti so lahko obiskovalci predstav in bralci Večera do konca julija izbirali med sedmimi filmskimi klasikami iz zakladnice Slovenske kinoteke. Prepričljivo je slavil film Dvojno Veronikino življenje, ki si ga bo 19. avgusta mogoče ogledati na brezplačni projekciji v avditoriju lutkovnega gledališča.