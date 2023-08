V okolici Hrastnika z roparsko tatvino hiše do nakita

Hrastnik, 3. avgusta - V okolici Hrastnika so v sredo popoldne neznani storilci izvedli roparsko tatvino. Prvi storilec je na domu zamotil starejšo žensko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, drugi storilec pa je medtem iz hiše ukradel nakit in tako lastnika oškodoval za nekaj tisoč evrov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.