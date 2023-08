Po ljubljanski obvoznici divjala s skoraj 200 kilometri na uro

Ljubljana, 3. avgusta - Minuli konec tedna so policisti na ljubljanski severni obvoznici ujeli voznika, ki sta krepko prekoračila najvišjo dovoljeno hitrost 110 kilometrov na uro. Prvi je vozil 199, drugi pa 184 kilometrov na uro. Zoper voznika vodijo postopka o prekršku, zagrožena pa je globa v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s PU Ljubljana.