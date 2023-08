Vreme: Deloma jasno

Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na petek. Možne bodo tudi posamezne močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na severozahodu okoli 23 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, tudi nalivi. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 28, na severozahodu okoli 17 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od danes pozno popoldne do sobote zjutraj bodo krajevno možni dolgotrajni nalivi.

Obeti: V soboto bodo pogoste padavine, deloma plohe, ki bodo popoldne od zahoda slabele. V nedeljo se bodo že dopoldne od zahoda začele širiti plohe in nevihte, ki bodo zvečer ponehale. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Nad Alpami je vremenska fronta, povezana s ciklonom nad severnim delom Evrope. Do večera se bo pomaknila nad zahodno Sredozemlje in severno Italijo ter nad vzhodne Alpe, v noči na petek pa tudi nad Slovenijo. Pred njo nad naše kraje od zahoda priteka razmeroma topel in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno sončno, več oblačnosti pa bo v krajih zahodno od nas. Tam bodo že dopoldne posamezne plohe, ki bodo popoldne in zvečer pogostejše, vmes bodo tudi nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo. V petek bo v notranjosti Hrvaške sprva delno jasno, kasneje se bo od zahoda pooblačilo. Drugod bodo plohe in nevihte z močnejšimi nalivi, ki se bodo proti večeru širili proti vzhodu.

Biovreme: Danes bo sprva vpliv vremena na počutje ugoden. Vremenska obremenitev bo popoldne postopno naraščala, vremenski vpliv bo zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost in hitrejša utrujenost. Moteno bo tudi spanje v noči na petek. Vpliv vremena na počutje v petek bo obremenilen.