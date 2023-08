Na Senovem končali energetsko sanacijo krajevnega Doma XIV. divizije

Senovo, 6. avgusta - Na Senovem so junija končali pred približno letom dni začeto energetsko sanacijo krajevnega Doma XIV. divizije s kulturno in športno dvorano. Naložba je stala 2,8 milijona evrov, Mestna občina Krško bo zanjo iz Evropskega kohezijskega sklada oz. od ministrstva za okolje, podnebje in energijo dobila nekaj več kot 580.000 evrov naložbene podpore.