Začenja se angleško-slovenska humanitarna akcija za bolnike s krvnim rakom

Maribor, 3. avgusta - Zakonca Alice in Žiga Erlač Shepherd, Angležinja in Slovenec, danes v Mariboru začenjata z dobrodelnim kolesarjenjem za bolnike z rakom v Sloveniji in Angliji. Kolesarila bosta iz Maribora do angleškega Southamptona in nazaj, osveščala o raku, pomenu širitve registra darovalcev krvotvornih matičnih celic ter zbirala donacije.