Francija od hunte v Nigru zahteva varnostna zagotovila za njeno diplomatsko osebje

Pariz/Niamey, 3. avgusta - Francija je v sredo hunto v Nigru pozvala, naj zagotovi varnost njenega diplomatskega osebja in veleposlaništva, saj so za danes načrtovani novi protesti v prestolnici. Hunta sicer poudarja, da Francozom ne grozi nikakršna nevarnost, hkrati pa je obsodila sankcije Združenja zahodnoafriških držav (Ecowas), češ da so namenjene destabilizaciji države.