Okoljski inšpektorat Občini Komenda vrnil izterjana sredstva zaradi odlagališča Suhadole

Komenda, 3. avgusta - Odlagališče odpadkov v Suhadolah pri Komendi je po sanaciji in zaprtju uspešno prestalo še zadnji pregled inšpektorata za okolje in energijo, ki je potrdil uspešno izvršbo inšpekcijske odločbe. Inšpektorat je lahko občini tako vrnil izterjana sredstva za kritje izvršilnih stroškov odstranitve odpadkov, so danes sporočili z inšpektorata.