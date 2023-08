Na azijskih borzah ob znižanju kreditne ocene ZDA še vedno previdno vzdušje

Tokio, 3. avgusta - Azijske borze danes niso ubrale enotne smeri, večinoma pa so se obarvale rdeče. Vlagatelji so previdni, v središču pa je še vedno odločitev bonitetne hiše Fitch, da zniža bonitetno oceno ZDA. Bolj kot vlaganju v delnice so zato trenutno naklonjeni varnejšim naložbam, kot so nakupi državnih obveznic.