Ugrabljena Američanka v Oregonu pobegnila iz doma narejene celice

Portland, 3. avgusta - V ameriški zvezni državi Oregon so aretirali in kazensko ovadili 29-letnega Negasija Zuberija, ki je sredi julija v Seattlu ugrabil prostitutko, jo v prtljažniku odpeljal več sto kilometrov daleč v Portland in jo zaklenil v betonsko celico v svoji garaži, iz katere je pobegnila in ga prijavila, je v sredo sporočila ameriška zvezna policija FBI.