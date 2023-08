New York, 2. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Indeksi na Wall Streetu so se tako kot tisti na svetovnih borzah obarvali rdeče, potem ko je ameriška bonitetna agencija Fitch ZDA odvzela najvišjo bonitetno oceno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.