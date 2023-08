Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 2. avgusta - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo deloma jasno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte z močnejšimi nalivi, ki se bodo nadaljevale v noči na petek. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na severozahodu okoli 25 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Nevihte bodo spremljali nalivi. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. V soboto in nedeljo bodo ob krajših sončnih obdobjih še krajevne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, ki se pomika čez zahodno Evropo proti Alpam. K nam od zahoda doteka razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo v Alpah. V četrtek bo sončno, več oblačnosti pa bo na območju Alp. Predvsem tam bodo popoldne in zvečer nastajale krajevne plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.