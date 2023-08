Istospolno partnersko zvezo je mogoče izjemoma preoblikovati v zakonsko tudi po 31. juliju

Ljubljana, 2. avgusta - Partnerja v istospolni partnerski zvezi, ki iz opravičljivih razlogov nista podala izjave o preoblikovanju njune zveze v zakonsko do roka, torej do 31. julija, lahko izjavo podata v dveh mesecih po prenehanju opravičljivih razlogov. Zakon o partnerski zvezi se v tem primeru uporablja tudi po 31. juliju, so pojasnili na ministrstvu za delo.