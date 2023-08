Ljubljanska borza: SBI TOP za poldrugi odstotek navzdol

Ljubljana, 2. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 1,47 odstotka. Dva dneva pred izplačilom dividend so se delnice Petrola pocenile za skoraj pet odstotkov. Pocenile so se tudi delnice Krke, Telekoma Slovenije in NLB. Sklenjenih je bilo za 1,2 milijona evrov poslov, od tega ena četrtina z delnicami Krke.