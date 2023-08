V julijskih neurjih večmilijonska škoda tudi na elektroomrežju

pripravil Jure Bernard

Ljubljana, 6. avgusta - Neurja, ki so od 12. julija do konca meseca večkrat prizadela različne dele države, so povzročila škodo na elektrodistribucijskem omrežju. Začasno je brez elektrike ostalo tudi več kot 50.000 odjemalcev. Stroški intervencij bodo znašali več milijonov evrov, kažejo podatki elektrodistribucijskih podjetij. Škodo so v teh dneh povzročile tudi poplave.