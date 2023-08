Parkirali blizu morja in končali v njem

Šibenik, 2. avgusta - Obiskovalci enega najbolj priljubljenih hrvaških letovišč blizu Šibenika so bili neprijetno presenečeni, ko so svoje avtomobile, ki so jih parkirali blizu morja, našli v morju. Vozila so namreč blizu plaže parkirali ob oseki, ko so se vrnili ponje, pa je plima poskrbela, da so bila deloma v vodi.