V Celju voznica pod močnim vplivom alkohola trčila v ulično svetilko

Celje, 2. avgusta - V centru Celja je v torek voznica osebnega vozila zapeljala na pločnik in trčila v ulično svetilko ter poškodovala gumo in platišče, tako da vozilo ni bilo več vozno. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je bila krepko pod vplivom alkohola, saj je imela v krvi več kot tri promile alkohola, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.