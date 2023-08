Celjski občini evropska sredstva za projekt Grajske poti

Celje, 5. avgusta - Celjska občina je s projektom Grajske poti uspela na razpisu gospodarskega ministrstva za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Projekt je ocenjen na 557.259 evrov, od tega so bila Celju odobrena evropska nepovratna sredstva v višini 348.029 evrov.