Na letališču v Indiji aretirali tihotapca s 47 pitoni

New Delhi, 2. avgusta - Na letališču na jugu Indije so cariniki ustavili potnika zaradi sumljive prtljage. Natančnejši pregled je razkril, da je moški poskušal iz malezijske prestolnice Kuala Lumpur v državo pretihotapiti kar 47 pitonov in dva kuščarja, so v torek poročali lokalni mediji. Moškega so aretirali, njegov motiv za tihotapljenje živali pa za zdaj še ni znan.