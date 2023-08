Za zaparkirano intervencijsko pot gasilcev na Bledu 40 evrov kazni

Bled, 2. avgusta - Blejski gasilci so morali v torek zvečer, preden so lahko pomagali pri odstranitvi padlega drevesa s turističnega vlakca, najprej premakniti avtomobil Avstrijca, ki je zaparkiral intervencijsko pot in jim onemogočil takojšen izvoz na intervencijo. Policisti so mu izdali globo v višini 80 evrov. Ob takojšnjem plačilu ga je prekršek stal 40 evrov.