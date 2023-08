Ljubljanska borza v rdečem, Petrol ob pet odstotkov

Ljubljana, 2. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je do 11.30 izgubil dober odstotek vrednosti. Navzdol so ga potegnile delnice Petrola, ki so najprometnejše in so se pocenile za skoraj pet odstotkov, ter tudi delnice NLB, druge po prometu, ki so izgubile nekaj manj kot odstotek vrednosti.