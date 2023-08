Metal festival v Nemčiji zaradi močnega deževja ustavil prihod obiskovalcev

Kiel, 2. avgusta - Organizatorji festivala metal glasbe v nemški vasi Wacken so le nekaj ur pred začetkom letošnje izvedbe, ki se bo začela danes, sporočili, da na festivalskem območju ne sprejemajo več oboževalcev. Kot so objavili na Instagramu, so zaradi vremenskih razmer dosegli "razumno mejo obiskovalcev", poroča nemška tiskovna agencija dpa.