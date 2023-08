Hugo Boss po novem rekordnem četrtletju izboljšal napovedi

Stuttgart, 2. avgusta - Nemška modna hiša Hugo Boss je v drugem četrtletju letos vnovič ustvarila rekordno prodajo in še izboljšala napovedi za celo leto. Vodstvo pričakuje še eno rekordno leto, so danes sporočili iz skupine s sedežem v Metzingenu. Celoletni prihodki naj bi znašali od 4,1 do 4,2 milijarde evrov, dosedanji načrti so se gibali okoli štirih milijard evrov.