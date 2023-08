V Pekingu najobilnejše deževje v zadnjih 140 letih

Peking, 2. avgusta - Peking je v zadnjih dneh zajelo najobilnejše deževje od začetka meritev pred 140 leti. Kot je danes sporočil meteorološki urad v Pekingu, so v eni od pekinških četrti od sobote zvečer do davi izmerili 744,8 milimetrov dežja. Dosedanji rekord je bil 609 milimetrov, zabeležili pa so ga ob neurju leta 1891, poročajo tuje tiskovne agencije.