Vreme: Delno jasno

V četrtek bo deloma jasno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte z močnejšimi nalivi, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju 21, najvišje dnevne od 27 do 32, na severozahodu okoli 25 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Nevihte bodo spremljali nalivi. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. V soboto bodo ob krajših sončnih obdobjih še krajevne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Nad severozahodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, ki se pomika čez zahodno Evropo proti Alpam. K nam od zahoda doteka razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu pretežno jasno, sprva bo pihala šibka do zmerna burja. Čez dan bo povečini sončno, nekaj več oblačnosti bo v Alpah. V četrtek bo sončno, več oblačnosti pa bo na območju Alp. Predvsem tam bodo popoldne in zvečer nastajale krajevne plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila. V četrtek bo sprva vpliv vremena na počutje ugoden. Vremenska obremenitev bo popoldne postopno naraščala, vremenski vpliv bo zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost in hitrejša utrujenost. Moteno bo tudi spanje v noči na petek.