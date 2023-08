Ljubljana, 2. avgusta - Načelnik policijske postaje Kozina Marjan Pelko in inšpektor na sektorju uniformirane policije PU Koper Loris Čendak bosta danes ob 12.30 na policijski postaji Kozina na Rodiški cesti 3 podala izjavo po hišni preiskavi in zasegu več kosov orožja moškemu iz vasi v občini Hrpelje-Kozina, so sporočili s policijske uprave Koper.